Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem yönetecek

İSTANBUL,() -

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 Şubat Salı günü Fenerbahçe ile Rusya ekibi Zenit arasında oynanacak maçta Fransız hakem Ruddy Buquet düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli üstlenecekken Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak.

