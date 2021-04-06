Fenerbahçe Yöneticisi Galatasaray’a Meydan Okudu!

Fenerbahçe takımının yeni teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor maçı ile ilk galibiyetini aldı. Belözoğlu ile ilk galibiyete kavuşan sarı- lacivertliler Süper Lig’de 62 puana ulaştı ve rakibi Galatasaray’ı geride bırakarak 2. Sıradaki yerini aldı. Denizlispor ile yaşanan mücadele sonrasında Fenerbahçe’nin yöneticisi olan Selahattin Baki, flaş açıklamalarda bulundu ve sarı- kırmızılılara adeta meydan okudu.

Sarı- lacivertliler Süper Lig’in 32. Haftasında yaşanan mücadelede rakibi Denizlispor’u Kadıköy’de konuk etti. Takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yaşanılan ilk maç olma özelliğini taşıyan karşılaşma, 4 haftadır süregelen galibiyet hasretini de sona erdirdi. Yeni teknik sorumlu Belözoğlu, ilk maçını galibiyet ile sonuçlandırdı ve şampiyonluk mücadelesinde takımın ismini güçlü bir noktaya taşıdı.

Haftalardır devam eden galibiyet hasretliğini bitiren Fenerbahçeliler Denizlispor ile yaşanan karşılaşmada Samatta’nın atmış olduğu gol ile 1-0’lık skor ile galibiyet aldı. Gol sevinci yaşayan takım maç sonunda 62 puana ulaştı ve rakibi Galatasaray’ın önüne bu şekilde geçti. Sarı- kırmızılıların üzerine çıkarak ikinci sıradaki yerini alan Fenerbahçe takımı, son maçları ile rakiplerinin mağlup olduğu hafta sırasında önemli bir konuma ulaştı ve oldukça avantajlı sayıldı.

Karşılaşma sonunda Fenerbahçe takımının yöneticisi Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu mücadeleyi yorumladı ve değerlendirmelerde bulundu. Baki karşılaşma sonunda yaptığı değerlendirme açıklamalarında takımını ve yeni direktör Emre Belözoğlu’nu tebrik ettiğini söyledi. Bu zorlu süreçte şampiyonluk ateşinin yakılması gereken bir maç yaşadıklarını belirten yönetici Selahattin Baki, karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını ancak maçın ikinci yarısında daha mücadeleci ve isteyen bir tavır ile oynadıklarını ifade etti.

Malatyaspor deplasmanında ise güzel bir sonuç ile dönüldüğü zaman şampiyonluk inancının en üst düzeye çıkacağını açıklanan yönetici Selahattin Baki, Galatasaray Lisesi olayı ile ilgili, aklın yolu bir şeklinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü’ne istediğiniz platformda tartışalım teklifinde bulunduklarını açıklayan Baki, aradan 4 günlük bir süre geçmesine rağmen hala bir cevap alamadıklarını ve buradan hodri meydan dediğini belirtti.