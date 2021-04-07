Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Muhtemel 11'ler

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetiminde ilerleyen Fenerbahçe çıkmış olduğu ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırarak 2. sıraya yerleşti. Güzel bir avantaj elde eden Fenerbahçe yarınki maçta da fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. uzun süredir, galibiyetliğe uzak kalan Malatyaspor ise bu kötü gidişata Fenerbahçe karşısında oynayacağı maçta son vermek istiyor. İki takımın taraftarları da yarın oynanacak olan, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Nisan Perşembe günü oynanacak olan Yeni Malatya Stadı’nda gerçekleşecek olan maç yarın saat 19.00’da başlayacak maçı ise hakem Halis Özkahya yönetecek, beIN Sports 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Fofana, Tetteh, Ertaç, Chebake, Semih, Zuqui, Acquah, Adem, Mustafa, Wallave, Hafez,

Fenerbahçe: Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Samatta, Altay, Gökhan, Serdar, Pelkas, Samuel,

Beşiktaş ve Galatasaray’ın Tarihsizlik yaşadığı haftada Denizlispor galibiyeti, Fenerbahçe’de moralleri oldukça yükseltti. Fenerbahçeliler'in şampiyonluk yolunda ümitleri arttı.

'Biz bu yola 10’da 10 yapmak için çıktık'

Dün yapılan antrenmanın ardından takım kaptanı Emre Belözoğlu oyuncular ile konuşma yaptı. Takım kaptanı, futbolcuları kutlayarak geliştirmeleri gereken tarafları Fenerbahçeli oyuncular ile paylaştı. Emre Belözoğlu, “Biz bu yola 10’da 10 yapmak için çıktık. Önümüzde 9 zorlu maç daha var. Yeni Malatya karşısında kazanırsak, rüzgarı iyice arkamıza alırız. Hepinizin kalitesine ve şampiyonluk yolunda elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Ayaklarımız yere sağlam basarak şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Koronavirüs Pozitif Oyuncular Mevcut

Sarı-lacivertli takımı misafir olarak ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Yapılan testlerde çıkan sonuçlara göre 2 futbolcu ve 2 personelde koronavirüs pozitif olduğu duyurulan açıklamada, "İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." denildi.

Yeni Malatyaspor maça 9 eksik ile çıkacak bu oyuncular; Teenage Hadebe, Ahmed Ildız,Eray İşcan, Murat Akşit, Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş Olcay Şahan, Zeki Yavru ve Erkan Kaş, yarın ki maçta forma giyemeyecek.