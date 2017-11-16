Fenerbahçe'ye iki yıldızından kötü haber geldi !

Fenerbahçe yıldız isimleri Mathieu Valbuena ve Maurico Isla'dan gelen haberle yıkıldı.Sezon başından beri teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Mathieu Valbuena ve Maurico Isla haftasonu oynanıcak olan DG Sivasspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Mathieu Valbuena ve Maurico Isla'nın yanı sıra uzun bir süredir sakatlığı devam eden Robin van Persie'de DG Sivasspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Ligde zor günler geçiren ve lider Galatasaray'ın tam 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe sakat futbolcularından gelen haberle adeta yıkıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın DG Sivasspor karşısında nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı ise merak konusu oldu ...