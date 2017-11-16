Galeriler Videolar
İstanbul 13°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106977
ALTIN
158.730
DOLAR
3.8677
STERLİN
5.0908
EURO
4.5542
Fenerbahçe'ye iki yıldızından kötü haber geldi !
Fenerbahçe'ye iki yıldızından kötü haber...
Acı haber Hakkari'den geldi !
Acı haber Hakkari'den geldi !
Afganistan başkenti Kabil'de bombalı saldırı !
Afganistan başkenti Kabil'de bombalı saldırı...
Son dakika.. Yarın o yollar trafiğe kapatılıyor ! İşte o yollar ...
Yarın o yollar trafiğe kapatılıyor...
Osman Tanburacı’ya sokak ortasında şok saldırı !
Osman Tanburacı’ya sokak ortasında şok...

Fenerbahçe'ye iki yıldızından kötü haber geldi !

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Mathieu Valbuena ve Maurico Isla yapılan son antremanlara takımla birlikte katılamadı.Yıldız isimlerin haftasonu oynanıcak Sivasspor maçına yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.

16 Kasım 2017 Perşembe 17:04
Fenerbahçe'ye iki yıldızından kötü haber geldi !

Fenerbahçe yıldız isimleri Mathieu Valbuena ve Maurico Isla'dan gelen haberle yıkıldı.Sezon başından beri teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Mathieu Valbuena ve Maurico Isla haftasonu oynanıcak olan DG Sivasspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Mathieu Valbuena ve Maurico Isla'nın yanı sıra uzun bir süredir sakatlığı devam eden Robin van Persie'de DG Sivasspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Ligde zor günler geçiren ve lider Galatasaray'ın tam 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe sakat futbolcularından gelen haberle adeta yıkıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın DG Sivasspor karşısında nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı ise merak konusu oldu ...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın yıldız ismi Ndiyae için çılgın teklif !
Galatasaray'ın yıldız ismi Ndiyae için çılgın teklif !
Arda Turan transferi için sponsor bulundu !
Arda Turan transferi için sponsor bulundu !
Osman Tanburacı’ya sokak ortasında şok saldırı !
Osman Tanburacı’ya sokak ortasında şok saldırı !
Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük sürpriz !
Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük sürpriz !
Galatasaray'ın kaptanı Hakan Balta jübile yapıyor !
Galatasaray'ın kaptanı Hakan Balta jübile yapıyor !
Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor !
Didier Drogba'dan futbolseverleri üzecek haber !
Didier Drogba'dan futbolseverleri üzecek haber !
Yıldırım Demirören ile Lucescu arasında kritik görüşme !
Yıldırım Demirören ile Lucescu arasında kritik görüşme !
Türk sporunun acı kaybı.. İsmet Iraz hayatını kaybetti !
Türk sporunun acı kaybı.. İsmet Iraz hayatını kaybetti !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim