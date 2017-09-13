Galeriler Videolar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108992
ALTIN
146.715
DOLAR
3.4516
STERLİN
4.5621
EURO
4.1098
Contemporary İstanbul parka açıldı!
Contemporary İstanbul parka açıldı!
DEAŞ'lı terörist eylem yapamadan yakalandı!
DEAŞ'lı terörist eylem yapamadan yakalandı!
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 25 kişi gözaltında
FETÖ'den gözaltı: 25 kişi
FETÖ'den aranan eski BDDK Başkan Yardımcısı eşi ve çocukları ile yakalandı!
FETÖ'den aranan eski BDDK Başkan...
Whatsapp ihbarıyla durdurulan araçtan 1 kilo bonzai çıktı
Whatsapp ihbarıyla durdurulan araçtan 1...

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi !

Fenerbahçe , geçtiğimiz haftasonu oynanan Kadıköy'deki Başakşehir maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:59
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi !

Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir ile karşılaşmış ve 2. yarı başlarken kaleci Volkan Babacan'ın suratına bir su şişesi isabet etmişti. Tecrübeli file bekçisi yapılan tedavisi sonrası mücadeleye etmişti.

Öte yandan, Süper Lig'in 5. haftasını Aytemiz Alanyaspor deplasmanında geçirecek olan sarı-lacivertliler, bu maçtan sonraki ilk iç saha maçını Beşiktaş ile oynayacak. PFDK'nın Fenerbahçe'ye ceza vermesi durumunda, sarı-lacivertli kulüp tribün veya saha kapatma cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

1- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 3/1 ve 9/1. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dursun Özbek , Galatasaray'ın toplam borcunu açıkladı !
Dursun Özbek , Galatasaray'ın toplam borcunu açıkladı !
Beşiktaş'ta Porto maçı öncesi Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor
Beşiktaş'ta Porto maçı öncesi Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor
Galatasaray'ın Taçsız Kral'ı Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı
Galatasaray'ın Taçsız Kral'ı Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı
Spor camiası yasta..Fenerbahçe Asbaşkanı hayatını kaybetti !
Spor camiası yasta..Fenerbahçe Asbaşkanı hayatını kaybetti !
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Raul Meireles, futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Raul Meireles, futbolu bıraktı
Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti
Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti
Fenerbahçe'de Soldado pişmanlığı yaşanıyor
Fenerbahçe'de Soldado pişmanlığı yaşanıyor
Fenerbahçe'de Van Persie krizi Menajeri İstanbul'a çağrıldı !
Fenerbahçe'de Van Persie krizi Menajeri İstanbul'a çağrıldı !
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geleceği tartışılmaya başlandı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geleceği tartışılmaya başlandı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim