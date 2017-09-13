Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi !

Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir ile karşılaşmış ve 2. yarı başlarken kaleci Volkan Babacan'ın suratına bir su şişesi isabet etmişti. Tecrübeli file bekçisi yapılan tedavisi sonrası mücadeleye etmişti.

Öte yandan, Süper Lig'in 5. haftasını Aytemiz Alanyaspor deplasmanında geçirecek olan sarı-lacivertliler, bu maçtan sonraki ilk iç saha maçını Beşiktaş ile oynayacak. PFDK'nın Fenerbahçe'ye ceza vermesi durumunda, sarı-lacivertli kulüp tribün veya saha kapatma cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

1- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 3/1 ve 9/1. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.