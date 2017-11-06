Fenerbahçe'ye 3 yıldızından kötü haber...

Fenerrbahçe'de puan kayıpları can sıkarken bir de yıldızı isimlerinden gelen sakatlık haberleri camiayı yasa boğdu.Son olarak deplasmanda Osmanlıspor ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın tam puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de kötü günler yaşanıyor.

Kart sınırında bulunan Alper Potuk ve Neto'yu da Osmanlıspor maçı sonrasında kaybeden Valbuena , İsla ve Janssen'den gelen haberle de yıkıldı.Yapılan ilk müdahalelerin ardından Valbuena ve İsla’nın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Zirve yolunda ağır yaralı olan Fenerbahçe yıldız isimlerinden gelen haberler sonrasında da yıkıldı.Osmanlıspor maçın da dizinden sakatlanan Hollandalı futbolcu Janssen'in 3 hafta gibi bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.