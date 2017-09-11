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Fenerbahçe Volkan Demirel şoku yaşanıyor Sezon sonu yolcu !

Fenerbahçe'de son haftaların tartışılan ismi Volkan Demirel sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koydu.Yönetiminde konuyla ilgili düşüncesi aynı önde .

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:50
Fenerbahçe Volkan Demirel şoku yaşanıyor Sezon sonu yolcu !

Akşam gazetesinin haberine göre, Süper Lig maçlarında üst üste hatalı goller yemesinden dolayı F.Bahçe'nin puanlar kaybetmesine neden olan Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında da kötü bir performans sergileyen ve taraftar tarafından ıslıklanan Demirel'in ayrılma kararını aldığı belirtildi.
Sarı-Lacivertli Yönetim de 36 yaşındaki file bekçisi ile yapılan sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Demirel, 40 yasına kadar F.Bahçe'nin kalesini korumayı hedefledigini dile getiriyordu.

PROTESTO ETMEKTE HAKLILAR

Geçtigimiz sezonun bitimiyle birlikte eşi ile birlikte Amerika'ya giderek kariyerini orada devam etme kararı alan Demirel, Sarı-Lacivertli Yönetimin, 'kal' ısrarı sonrası 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yasanan bu olumsuz gelismeler sonrası tecrübeli file bekçisi Amerika hayalini sezon sonunda geçeklestirecek.
Demirel, Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine yönelik tepkisi ile "Kötü bir performans sergiledigim dogru. Protesto etmekte haklılar. Ben de taraftar olsam kendimi protesto ederdim" degerlendirmesinde bulunmuştu.

SON 13 MAÇTA 20 GOL YEDI

F.Bahçe formasıyla 16. sezonu geçiren Demirel, son 13 resmi maçı da gol yemeden tamamlayamadı. Kalesini son olarak 23 Nisan'da G.Saray'la oynanan derbi maçta gole kapatan tecrübeli file bekçisi, daha sonra oynanan 13 maçta kalesinde 20 gol gördü. 36 yasındaki file bekçisi, geçtigimiz sezon 42 maçta forma giydi. Bu sezon altı maçta görev aldı. F.Bahçe'nin kariyeri boyunca toplamda 466 kez sahaya çıktı.
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