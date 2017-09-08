Fenerbahçe Vincent Janssen'i resmen açıkladı !

Yeni sezona kötü bir başlangıç yaparak Avrupa kupalarına erken veda eden Fenerbahçe, transferin son günlerinde düğmeye bastı. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Hollandı oyuncu Vincent Janssen ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığı ve bugün İstanbul'a geleceği söylendi. Bu gelişmelerin ardından ise ''Vincent Janssen kimdir'' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen kimdir? İşte detaylar...

VİNCENT JANSSEN KİMDİR?

22 yaşındaki Hollandalı futbolcu, kariyerine Feyenoord altyapısında başladı. 2013'te Almere City takımına giden oyuncu, 2015'te Alkmaar'a transfer oldu. Alkmaar'da sergilediği başarılı performansın ardından geçen yıl tottenham'a tam 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Vincent Janssen, geçen sezon 23 resmi maçta toplamda 1,067 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistle oynadı.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.

23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve görüşmelere İstanbul'da devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçemiz, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerimizde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman yönetiminde basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman saat 10.30'da başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Alper Potuk ve Yigithan Güveli, takımdan ayrı özel program uyguladı. Robin van Persie'nin tedavisine devam edildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncularımız Mauricio Isla ve Giuliano Victor De Paula antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçemiz, Başakşehir maçı hazırlıklarını 8 Eylül Cuma günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.