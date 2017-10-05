Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Mesut Özil için kılıçlar çekildi !

Aziz Yıldırım'ın sürekli Fenerbahçe'de görmek istediği ve her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil'in transferi için Beşiktaş'ta devreye girdi.Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.Sezon sonunda serbest kalacak olan Mesut Özil için Fenerbahçe'nin devrede olduğu söyleniyordu.Ancak 29 yaşındaki yıldız ismin transferi için son şampiyon Beşiktaş'ın da devrede olduğu öğrenildi.

Fikret Orman'ın da takımda görmek istediği Mesut Özil için resmi teklifin oyuncunun menajerine iletildiği öğrenildi.Mesut Özil'in ise bu teklifler karşısında ne karar vereceği ise şimdilik merak konusu ...