Fenerbahçe - Ümraniyespor maçından notlar

Ersun Yanal'dan çift forvet

Victor Moses tribünde

Eljif Elmas ve Alper Potuk kadroda

Karşılaşma seyircisiz

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Saat 20:30'da Ülker Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan üstlendi.

ERSUN YANAL'DAN ÇİFT FORVET

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal hücum gücü yüksek bir kadroyu sahaya sürdü. Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Yanal, savuma dörtlüsünü Şener, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal'ı görev aldı. Hücum hattının sağında Ayew, ortada Benzia solda Valbuena'yı sahaya süren Yanal, forvette ise Slimani ve Frey'i 11'de başlattı.

BURSASPOR MAÇINDAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor maçına son Bursaspor karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaparak çıktı.

Tecrübeli teknik adam Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen Sadık Çiftpınar, Isla, Jailson, Mehmet Ekici, Dirar ve Soldado'nun yerine Şener, Neustadter, Benzia, Valbuena, Frey ve Slimani'ye görev verdi.

ELJIF ELMAS VE ALPER POTUK KADRODA

Ümraniyespor ile oynanan ilk maçın 47'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Eljif Elmas, 2 maç ceza almıştı. Bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararlarında cezası 1 maça düşürülen Eljif Elmas, teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Alper Potuk da bu maç öncesinde sakatlığını atlattı. Tecrübeli oyuncu maç kadrosuna kendisine yer buldu.

VICTOR MOSES TRİBÜNDE

Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vararak dün gece İstanbul'a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor karşılaşmasını Protokol Tribünü'nden takip etti.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ

Sarı-lacivertli taraftarlar Ümraniyespor karşılaşmasında tribündeki yerlerini alamadı. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle ceza almıştı. Ümraniyespor taraftarları tribündeki yerlerini alırken, mücadele öncesinde 'Fenerbahçe kümeye' diye tempo tuttu.