Fenerbahçe Ümit Özat Açıklaması Yaptı! Şok Sözler

Sarı- lacivertli takımın eski futbolcusu ve kaptanı olan Ümit Özat hakkında Fenerbahçe şok sözlerde bulundu. Kulüpten gelen açıklamalarda günümüzde takım ismini kullanıp kendini gündeme getiren Ümit Özat hakkında geçmişte yapmış olduğu eylemler ve bugün sarf ettiği hadsiz sözler ile bu camianın bir parçası olmayacağını tekrardan gözler önüne serilmiştir dendi.

Fenerbahçe takımı eski futbolcuları ve kaptanları ile ilgili flaş açıklamalarda bulunarak gündemdeki yerini aldı. Ümit Özat’ın son günlerde Fenerbahçe takımına dair eleştiri dolu sarf etmiş olduğu sözlere yanıt gecikmedi. Sarı- lacivertliler eski futbolcuları ve kaptanları olan Ümit Özat hakkında sert bir şekilde karşılık verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ümit Özat’ın Fenerbahçe ismini kullanarak kendini gündeme getirmesi ile ilgili olarak geçmişte yapmış oldukları ve bugünkü davranışları ile bu camianın parçası olamaz, bunu tekrar gözler önüne sermiştir açıklaması yapıldı. Bunun yanı sıra, sarı- lacivertli takımın bu şekilde davranan dostları var iken farklı düşmanlara ihtiyaç duyulmadığı açık ve aşikardır şeklinde ifadelerde bulundu.

Kulüp, geçmişte Fenerbahçe takımının formasını giymiş olan ve hatta kaptanlık gibi oldukça önemli bir görevi üstlenen Ümit Özat hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve kaptanı Ümit Özat’ın geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında yapmış olduğu açıklamalar üzerine karşılık da kulüpten geldi. Sarı- lacivertliler bu durum hakkında Özat’ın bir Youtube kanalında yapmış olduğu açıklamalar üzerine kulüpten bir açıklama gelmesi artık kaçınılmazdır dedi.

2018 yılı itibarı ile geçmişte forma da giymiş olan Ümit Özat’ın Kulübe dair yapmış olduğu açıklamaların hangi anlamlar taşıdığı çok iyi biliniyor açıklaması yapıldı. Aynı zamanda bu durumu bugüne kadar kendisinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Fakat, Fenerbahçe’nin çirkince iftira ve saldırılara maruz kaldığını belirten Kulüp, Ümit Özat sınırını ve haddini aştığını belirtti.