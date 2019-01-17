Fenerbahçe turu zora soktu

Ümraniyespor - Fenerbahçe: 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() -

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

ÜMRANİYESPOR: Burak, Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Yasir Subaşı (Dk.86 Diabang), Serkan, Timur, Vasilogiannis, Emircan, Bahadır (Dk.62 Madinda), Leandrinho (Dk.75 Atabey)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena (Dk.61 Andre Ayew), Yassine Beniza (Dk.84 Mehmet Ekici), Islam Slimani (Dk.80 Frey)

GOL: Dk.82 Yasir, (Ümraniyespor)

SARI KART: Slimani (Fenerbahçe) - Diabang (Ümraniyespor)

KIRMIZ KART: Dk.47 Eljif (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu.

7'nci dakikada Yasir'in ceza sahası sol çaprazından şutunda topla buluşan Bahadır'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

14'üncü dakikada Eljif'in pası ile ceza yayı içinde topla buluşan Slimani'nin vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

27'nci dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Slimani meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak hakem Arda Kardeşler Slimani'nin Appindangoye'ye yaptığı faul sebebiyle golü geçersiz saydı.

35'inci dakikada sağ kanattan Bahadır'ın ortası ile ön direkte bulunan Leandrinho'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

38'inci dakikada Şener'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Benzia'nın ortasında meşin yuvarlağa hakim olan Valbuena'nın vuruşunda topa kaleci Burak müdahale etti. Burak'tan oyun alanına dönen topu Benzia, Valbuena'ya aktardı. Valbuena'nın şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

41'inci dakikada savunmanın arkasında atılan topla buluşan Şener'in sağ çaprazdan sert şutu kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

47'nci dakikada Eljif, orta sahada rakip oyuncu Timur'a sert müdahalede bulundu. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Eljif'e hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem Uygulaması'ndan (VAR) pozisyonu izleyen Arda Kardeşler daha sonra Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusunu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

57'nci dakikada Emircan'ın yerden pasında topla buluşan Bahadır'ın vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

75'inci dakikada Madinda'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Atabey'in şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

82'nci dakikada Alaaddin'in sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda bulunan Yasir'in sert şutu Skrtel'e çarparak ağlara gitti: 1-0.

90+8'inci orta sahada topla buluşan Emircan ceza sahasına kadar girdikten sonra topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Arda Kardeşler, gol öncesindeki faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

VOLKAN DEMİREL VE DİRAR SAHADA

Fenerbahçe'de affedilip takımın Antalya kampına dahil edilen Volkan Demirel ile Nabil Dirar, 146 gün sonra resmi bir müsabakada forma giydi. Süper Lig'de en son 3'üncü haftada Göztepe ile oynanan maçta sahada yer alan iki futbolcu, ZTK'daki Ümraniyespor karşılaşmasında formasına kavuştu.

Öte yandan Volkan Demirel sahaya sahaya çıktığında sarı lacivertli taraftarların yoğun desteği ile karşılaştı. Tecrübeli kaleci tribünlere giderek taraftarları selamladı.

SADIK İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan takıma dahil ettiği Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli forma ile ilk maçına çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın görev verdiği Sadık, ilk 11'de yer aldı.

ALİ KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor ile oynanan maçı tribünden takip etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Ali Koç'un yanı sıra Başkan Vekili Semih Özsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş ve Sportif Direktör Damien Comolli de takımı yalnız bırakmadı.

Öte yandan Ali Koç, karşılaşmanın devre arasında taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ali Koç, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmadı ve kısa süreli sohbetler etti.

BALKONDAN MAÇ KEYFİ

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynana maçı bazı taraftarlar evlerinin balkonlarından takip etti. Kale arkasında tribün bulunmamasından dolayı evlerinin balkonlarından mücadeleyi takip eden taraftarlar renkli görüntülerin oluşmasına sebep oldu.

SLİMANİ'YE TEPKİ

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Slimani'ye taraftarlar tepki gösterdi.

Ümraniyespor ile oynanan ZTK maçında 80'inci dakikada yerini Frey'e bırakan Slimani'ye statta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Cezayirli futbolcu sahadan çıkana kadar taraftarlar tarafından ıslıklandı.

(FOTOĞRAFLI)