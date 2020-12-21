Fenerbahçe transferde düğmeye bastı! Sokratis Papastathopoulos Fenerbahçe'ye

Transfer dönemi en hızlı takımı olan Fenerbahçe, transfere hızlı başlıyor. Arsenal'da forma giyen Sokratis Papastathopoulos ile Fenerbahçe her konuda anlaştığı iddia ediliyor. Fenerbahçe transferin başlamasına sayılı gün kala ilk bombasını patlatıyor. Ali Koç'un Sokratis Papastathopoulos'la her konuda anlaştığı iddia edildi.

Sokratis Papastathopoulos Fenerbahçe'ye!

Transfer döneminde Fenerbahçe bombayı patlatacak. Sarı lacıvertli ekip Sokratis Papastathopoulos'la anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

32 yaşındaki yıldız isim Sokratis, Yunan futbolcudur. Yunanistan milli takımda kaptanlık yapan Papastathopoulos, Atina, Niki Voluu ve Genoa formalarını giymiştir.

Milan transferi sonrası beklentileri artıran Papastathopoulos, Werder Bremen ve Dortmund formaları da giymişti.

2018 yılında 20 Milyon Euro bonservis ücretiyle Dortmund'dan Arsenal'a geçen Sokratis, Mesut Özil gibi kulüp bulması istenmiş, transferin son günü Napoli'ye imza atması beklenirken transfer gerçekleşmemişti.

Sokratis sezon arasında Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.