Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL () - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta mücadelesinde kendi sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Saat 19.55'te başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Elmas, Ayew, Frey, Slimani

SPARTAK TRNAVA: Chudy - Kadlec, Chanturishvili, Grendel, Godal, Toth, Bakos, Oravec, Rada, Jirka, Gressak