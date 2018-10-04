Fenerbahçe - Spartak Trnava maçından notlar (EK BİLGİLERLE YENİDEN)

Mustafa AKIN / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Cocu, Spartak Trnava maçında Isla, Frey, Skrtel ve Eljif'e ilk 11'de forma verirken; Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Aatif ve Benzia yedek soyundu. Sarı lacivertli ekip sahaya 3'lü savunma ile çıktı.

SKRTEL İLK 11'DE GÖREV ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sakatlığı sona eren Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi.

Sarı lacivertli ekipte, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçlarında forma giyemeyen Martin Skrtel, hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı sona eren Skrtel, Spartak Trnava mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

İSMAİL DEVRİM DEVRİM'İN ÇOCUKLARI TRİBÜNDE

Kocaeli'nde intihar eden İsmail Devrim'in çocukları Spartak Trnava maçını tribünden izledi.

Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın (FBİAD) davetlisi olarak Ülker Stadyumu'na gelen İsmail Devrim'in çocukları Rıdvan ve Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele, ligde alınan kötü sonuçlar ve karşılaşmanın hafta içinde denk gelmesi sebebiyle tamamen dolmazken, buna rağmen tribünlerin büyük bir kısmı doldu. Öte yandan Spartak Trnava'yı desteklemeye yaklaşık 100 kadar taraftar geldi.

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