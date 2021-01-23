Fenerbahçe Son Dakika Transferleri Hakkında Ali Koç Açıklamaları

Başkan Ali Koç'un transfer hakkında yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Geçtiğimiz akşam oynanan Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor karşısında 1-1'lik skorla ayrılan Ali Koç, maç sonrasında taraftarları heyecanlandıracak açıklamalara imza attı. Mesut Özil transferi sonrasında yabancı basında geniş yer bulan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yıldız bir forveti kadrosuna katabilir.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Sivasspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç: "Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak" ifadelerini kullandı. Transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği böylece başkan tarafından onaylanmış oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Mesut Özil, önümüzdeki günlerde senelik 5 milyon euro karşılığında 3.5 yıllığına Fenerbahçe ile anlaşacak. Bomba transfer Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Öte yandan basında yer alan iddialara göre Fenerbahçe santrfor arayışlarını da devam ettiriyor. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği isimler ise taraftarları bir hayli heyecanlandıracak cinsten. Buna göre sözleşme süresi dolan ve Fenerbahçe'nin radarına giren Santrfor listesi şu şekidle:

BENTEKE

EDİNSON CAVANI

JOVETIC

GAYLE

GIROUD

MAREGA

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Fenerbahçe'nin yıllardır istediği Ibrahimovic transferi de ara dönemde sarı-lacivertli taraftarlara büyük bir sürpriz olabilir mi hep birlikte bekleyip göreceğiz.