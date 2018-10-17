Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.  

Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanın basına kapalı bölümünde Sivasspor maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanda, milli takım kampından dönen oyunculardan sadece Şener Özbayraklı yer alırken tedavisi süren Mehmet Topal ve milli takımlarda bulunan futbolcular antrenmana katılmadı. Sakatlıkları devam eden Cezayirli futbolcu İslam Slimani ve Tolga Ciğerci ise salonda çalışmalarına devam etti.

Ayrıca sportif direktör Damien Comolli, basın mensuplarının yanına gelerek bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.