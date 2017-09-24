Galeriler Videolar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104123
ALTIN
145.971
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7188
EURO
4.1702
Mahmut Uslu'dan Beşiktaş camiasına ağır sözler ; 'Ağlamasınlar ... !'
Mahmut Uslu'dan Beşiktaş camiasına ağır...
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru soruldu ! İşte o soru ve cevabı ...
Kim Milyoner Olmak İster'de 1...
Acı haber Hakkari'den geldi :2 asker şehit oldu , 2 kişi de yaralandı !
Acı haber Hakkari'den geldi :2...
Başkent Ankara'da zincirleme trafik kazası ; 2 kişi yaralandı !
Başkent Ankara'da zincirleme trafik kazası...
Kadir Topbaş'ın istifası sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi !
Kadir Topbaş'ın istifası sonrası AK...

Fenerbahçe resmi hesabından öyle bir paylaştı ki !

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi uzun yıllar unutulmıycak cinsten.Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçtan sonra resmi hesabından paylaşılan o fotoğraf Beşiktaşlıları çileden çıkardı.İşte paylaşılan o fotoğraf ..

24 Eylül 2017 Pazar 02:39
Fenerbahçe resmi hesabından öyle bir paylaştı ki !

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı, Kadıköy'de 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından olay yaratan bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli hesaptan yapılan paylaşım, Beşiktaş cephesinden büyük tepki çekti.

İşte o paylaşım:

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahmut Uslu'dan Beşiktaş camiasına ağır sözler ; 'Ağlamasınlar ... !'
Mahmut Uslu'dan Beşiktaş camiasına ağır sözler ; 'Ağlamasınlar ... !'
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi mi ?
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi mi ?
Şenol Güneş ikinci yarıda Fenerbahçe taraftarlarının arasında kaldı !
Şenol Güneş ikinci yarıda Fenerbahçe taraftarlarının arasında kaldı !
Caner Erkin, Kadıköy'de Beşiktaş taraftarını böyle selamladı !
Caner Erkin, Kadıköy'de Beşiktaş taraftarını böyle selamladı !
Fenerbahçe-Beşiktaş maçına dair herşey burda ! Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti
Fenerbahçe-Beşiktaş maçına dair herşey burda ! Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti
Son Dakika ... Oğuzhan Özyakup maç sonunda kırmızı kart gördü !
Son Dakika ... Oğuzhan Özyakup maç sonunda kırmızı kart gördü !
Hakem Trafik Lambası Gibi! (Fenerbahçe : 2 Beşiktaş : 1)
Hakem Trafik Lambası Gibi! (Fenerbahçe : 2 Beşiktaş : 1)
Bu derbide herşey var ... 4 kırmızı kart , 3 gol ! Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti
Bu derbide herşey var ... 4 kırmızı kart , 3 gol ! Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti
Trabsonspor teknik direktörü Ersun Yanal , istifa edecek mi ? Ersun Yanal şoku yaşanıyor
Trabsonspor teknik direktörü Ersun Yanal , istifa edecek mi ? Ersun Yanal şoku yaşanıyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim