Fenerbahçe resmi hesabından öyle bir paylaştı ki !

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı, Kadıköy'de 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından olay yaratan bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli hesaptan yapılan paylaşım, Beşiktaş cephesinden büyük tepki çekti.
İşte o paylaşım:
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi uzun yıllar unutulmıycak cinsten.Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçtan sonra resmi hesabından paylaşılan o fotoğraf Beşiktaşlıları çileden çıkardı.İşte paylaşılan o fotoğraf ..
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı, Kadıköy'de 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından olay yaratan bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli hesaptan yapılan paylaşım, Beşiktaş cephesinden büyük tepki çekti.
İşte o paylaşım: