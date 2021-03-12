Fenerbahçe rekora koşuyor!

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 maçta 58 puan toplayan Fenerbahçe, maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray ile aynı paunda bulunan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik bir dönemece girdi. Ligde oynadığı son maçta Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, pazar günü Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek şampiyonluk yolunda hedefini sürdürmek istiyor.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 52 gol atan ve kalesinde 28 gol gören Fenerbahçe, gol atan futbolcu sayısı bakımından bir rekor kırmak üzere. Mesut Özil, Mbwana Samatta, Enner Valencia ve Papiss Cisse gibi önemli transferlerle takımın fiziksel gücünü artıran Fenerbahçe, hücüm hattını baştan ayağa yeniledi. Gole yakın forvetlerin gol sayısı bakımından sınıfta kaldığı Fenerbahçe'de bu sezon tam 18 farklı futbolcu fileleri havalandırarak takımına katkı sağladı.

Rekor 2018-2019 sezonunda: Bir sezonda 19 farklı futbolcu!

Takımda bu sezon en çok gol atan isim Mame Thiam, 6 kez fileleri havalandırdı. Mame Thiam'ı takip eden isimler ise 5'er gol atan Samatta ile Pelkas oldu. Fenerbahçe'de bu sezon 18 farklı futbolcunun gol atması dikkatlerden kaçmadı. Sarı lacivertlilerde bir sezonda gol atan futbolcu sayısının en fazla olduğu dönem 2018-19 sezonuydu. 2018-19 sezonunda 19 farklı futbolcunun gol attığı Fenerbahçe'de en skorer isim Soldado (6) olmuştu.

Sarı lacivertlilerde bu sezon gol atamayan ancak gole en yakın olduğu söylenen isimler; Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Caner Erkin oldu. Bu oyunculardan ikisinin gol bulması halinde Fenerbahçe'de bir sezonda gol atan futbolcu sayısının en fazla olduğu sezon 2020-2021 sezonu olacak.

Fenerbahçe'de bu sezon gol sayıları