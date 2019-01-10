Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştı

ANTALYA,()



Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sürdü. Sonrasında 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları üzerinde çalışarak anrenmanı tamamladı. İdmanda Fenerbahçe U21 Takımı da yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fenerbahçe antrenman görüntüleri (ARŞİV)

(FOTOĞRAFLI)