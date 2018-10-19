Fenerbahçe, Otokoç ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İSTANBUL () - Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımı forma göğüs reklamı ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv A.Ş. ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Sarı lacivertli kulübün açıklamasında, 2018-2019 sezonu için sözleşme bedeli olarak kulübe 35 milyon 500 bin TL artı KDV ödeneceği kaydedildi.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv A.Ş. ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Sponsorluk lansmanı; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Otokoç Otomotiv yöneticileri ve Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio’nun katılımları ile 1 Kasım Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek.

Öte yandan sarı lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da AVIS sponsorlu forma ile mücadele edecek.

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