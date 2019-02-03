Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0

İSTANBUL ()
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal
FENERBAHÇE OPET: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Ünver, Rabadzhieva)
TÜRK HAVA YOLLARI: Ruseva, Şeyma Ercan, Rahimova, İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Nikolic, Duygu Arslan, İrem Çor)
SETLER: 25-15, 25-18, 25-18
SÜRE: 76 dakika (23, 26, 27)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe Opet kendi sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.