Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena’dan Beşiktaş açıklaması

Maç içinde gösterdiği çaba ve reaksiyonlarla Fenerbahçeli taraftarların sevgisini kazanan Mathieu Valbuena, kariyeri boyunca çok büyük maçlarda ve derbilerde oynadığını belirterek, “Burada Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bu nedenle yarın oynayacağımız derbiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Alanya galibiyetiyle büyük moral bulduk. Bu moralle Beşiktaş maçını da kazanacağız” diye konuştu. 33 yaşındaki Fransız oyuncu Beşiktaş’a karşı 4 kez mücadele ettiğini belirterek, “Son olarak geçen sezon Lyon forması ile Beşiktaş önüne çıktım ve onları eledik. Rakibimizi iyi tanıdığımı söyleyebilirim” dedi.

“BEŞİKTAŞ’A GOL ATARSAM OLACAKLARI HAYAL BİLE EDEMİYORUM”

Alanyaspor’a 2 gol attığını hatırlatan Valbuena, “Alanyaspor’a attığım gollerden sonra müthiş bir ilgiyle karşılaştım. Neredeyse evden çıkamadım. Beşiktaş maçında gol atarsam neler olacağını hayal bile edemiyorum” şeklinde konuştu.

