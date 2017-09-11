Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena tepkisini sosyal medyada gösterdi

Sarı-lacivertlilerde yaşanan kötü sonuçlar Fenerbahçeli taraftarların sabrını taşırırken, hedefte kötü performans gösteren futbolcular var. İlk 4 hafta sonunda takdir toplayan nadir isimlerden biri Mathieu Valbuena oldu.

Tüm yük onun üzerinde

Valbuena, Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında hazırlanan bir görseli beğenerek takımdaki son durumu gözler önüne serdi.

Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbuena olduğunu belirten 'belediye işçileri' caps'ini beğenen yıldız oyuncu, bu gönderiyle takım arkadaşlarına da üstü kapalı mesaj gönderdi..