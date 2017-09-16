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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Giuliano'ya büyük şok !

Brezilya Milli Takımı'nın 24 kişilik kadrosu açıklandı. Bolivya ve Şili ile oynanacak maçlar için belirlenen 24 kişilik kadroda Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano yer almadı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 01:42
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Giuliano'ya büyük şok !

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Güney Amerika Elenmeleri kapsamında Bolivya ve Şili ile oynayacağı mücadelelerin kadroları açıklandı. Son kadroda yer alan Fenerbahçeli Giuliano dışarıda kalırken, Türkiye'den hiçbir isim davet almadı. 2010'da ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını sırtına geçiren Fenerbahçe'nin yeni transferi, 13 kez milli olmuştu. Kadroya, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Diego Ribas da dahil edildi.

Brezilya, 5 Ekim'de deplasmanda Bolivya ile karşılaşacakken, 11 Ekim'de ise evinde Şili'yi konuk edecek

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