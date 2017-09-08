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Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen İstanbul’da !

Fenerbahçe camiası yeni golcüsüne kavuştu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen İstanbul'a geldi.

08 Eylül 2017 Cuma 14:09
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen İstanbul’da !

Fenerbahçeli taraftarların karşıladığı genç oyuncu havalimanından kısa bir açıklama yaparak “Öncelikle çok mutluyum, böyle bir fırsat gelir gelmez buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi. Fenerbahçe taraftarlarına da mesaj veren Janssen “Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada başarılar elde etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

TOTTENHAM’DA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA DAHİL EDİLMEDİ

Tottenham, Premier Lig transfer döneminin son gününde Fernando LLorente’yi transfer edip, Vincent Janssen’in yerine Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmişti. Geçen sezon 17 milyon Sterlin karşılığında İngiliz ekibine transfer olan Hollanda Milli Takım oyuncusu, Londra ekibinde 38 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Son Güncelleme: 08.09.2017 14:28
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