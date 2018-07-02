Fenerbaşhçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp programını açıkladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı yapacağı açıklanan sarı-lacivertli ekip, 7 Temmuz'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. 10-18 Temmuz tarihlerinde İsviçre'nin Lozan şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe, Lozan FK ve Fulham ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ayrıca Ülker Stadyumu'nda Feyenoord ile Cagliari'yi konuk edecek.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
7 Temmuz Cumartesi - İstanbulspor (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
10-18 Temmuz arası İsviçre’nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampı
14 Temmuz Cumartesi – Lozan FK
18 Temmuz Çarşamba - Fulham
21 Temmuz Cumartesi - Feyenoord (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
1 Ağustos Çarşamba – Cagliari (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
Fenerbahçe'nin Programı Belli Oldu
Fenerbaşhçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp programını açıkladı.
Fenerbaşhçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp programını açıkladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı yapacağı açıklanan sarı-lacivertli ekip, 7 Temmuz'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile mücadele edecek. 10-18 Temmuz tarihlerinde İsviçre'nin Lozan şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe, Lozan FK ve Fulham ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ayrıca Ülker Stadyumu'nda Feyenoord ile Cagliari'yi konuk edecek.