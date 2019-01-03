Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL, () -

Fenerbahçe, derve arası kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin 26 kişilik kadrosunda Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Carlos Kameni ile alt yapıdan oyuncu bulunmazken, bugün yaptığı basın toplantısı sonrası affedilen Volkan Demirel yer aldı.

Bugün 15:00'te Sabiha Gökçen'den kalkacak uçakla Antalya'ya gidecek olan sarı-lacivertlilerin Antalya kamp kadrosu şu şekilde:

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.