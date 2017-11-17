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Fenerbahçe'nin eski yıldızı FETÖ'den gözaltına alındı ! Zafer Biryol kimdir ?

İstanbul'daki terör örgütü FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.Son olarak eski gol kralı Zafer Biryol'un da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

17 Kasım 2017 Cuma 10:14
Fenerbahçe'nin eski yıldızı FETÖ'den gözaltına alındı ! Zafer Biryol kimdir ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.Son olarak FETÖ soruşturması kapsamında bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı.

ZAFER BİRYOL KİMDİR , NEREDE YAŞIYOR ?

2 Ekim 1976 yılında Rize'de doğan Zafer Biryol, kariyerinde Şekerspor, Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Rizespor, Mersin İY, Altay ve Anadolu Selçukluspor formaları giydi.

Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Zafer Biryol, Beşiktaş’ta profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor’da forma giydi. Şekerspor’da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig’de Göztepe’ye oradan da Konyaspor’a transfer oldu.Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 dolle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. 

Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Zafer Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu. 3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti. Biryol 7 kere Milli Takım forması giydi ve Milli Takım'da bir gol attı.

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