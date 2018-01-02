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Fenerbahçe'nin dünya yıldızına piyango vurdu !

Fenerbahçe'nin uzunbir süredir takımdan göndermek istediği Robin Van Persie, 2,5 yıldır forma giydiği Fenerbahçe'den şimdiye kadar 14 milyon euro kazandı..Uzun zamandır sakat olan ve forma giyemeyen Van Persie'ye tepkiler büyüyor.

02 Ocak 2018 Salı 14:26
Fenerbahçe'nin dünya yıldızına piyango vurdu !

Yeni yılda Milli Piyango'nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon liraydı. Yani 13 milyon 407 bin 800 euro..Fenerbahçe'den yılda 4.9 milyon Euro garanti para alan van Persie, 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine attı..

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü isteneni veremeyen ve sürekli sakatlıklarla boğuşan Van Persie herkesin sabrını taşırdı.Hollandalı oyuncu 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin Euro'dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı..

Fenerbahçe'nin Manchester United'tan transfer ettiği Robin Van Persie 2.5 yılda 40 gol atıp 8 de asist yaparak 14.07 milyon Euro'yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL..

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