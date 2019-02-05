Fenerbahçe'nin 28 kişilik lig kadrosunda sürpriz

Benzia yok, listede 13 yabancı var

Mustafa AKIN, İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için lig kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderen Fenerbahçe'de Benzia listede yer almadı.

Listede 13 yabancıya yer verilirken, 15 yerli isim yazıldı.

SLOVEN OYUNCU MİHA ZAJC LİSTEDE

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc'in TFF listesine yazılıp yazılmadığı tartışma konusu olmuştu. TFF kayıtlarına göre sarı lacivertlilerin Sloven orta sahasının lisansı çıktı ve listeye eklendi.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği kadro şu şekilde:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.

SEZON BAŞI TRANSFERLER TUTMADI

Fenerbahçe sezon başında 11 futbolcuyu kadrosuna kattı ancak bu transferlerden 2'si devre arasında gönderildi. 3'ü ligde hiç forma giymedi, Slimani de gönderilmek istendi, ancak anlaşamayınca takımda kaldı.

Sarı lacivertliler sezon başında Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Harun Tekin, Diego Reyes, Barış Alıcı, Benzia, Slimani, Frey, Tolga Ciğerci, Jailson ve Ayew'i kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli takım sezon başında transfer ettiği 11 isimden Diego Reyes'i ve Barış Alıcı'yı kiraladı. Tolga Ciğerci sakatlığı, Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu teknik heyet tercihi nedeniyle ligde hiç forma giymedi. Benzia, Slimani, Frey ve Ayew ise performansları nedeniyle takıma beklenen katkıyı sağlayamadı, Jailson da performansıyla vasatı aşamadı. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla yeni liste oluştu ve yabancı oyunculardan Benzia dışarıda kaldı.

