Fenerbahçe, Miha Zajc'i açıkladı

İSTANBUL () - Fenerbahçe Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc'i kadrosuna kattığını açıkladı.

24 yaşındaki Sloven oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, bu oyuncunun transferi karşılığında Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın haklarından vazgeçildiği ve oyuncunun Empoli ile anlaşmasına müsaade edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir."

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