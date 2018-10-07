Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL, () Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadele saat 18:00'da başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetirken yardımcılıklarını...

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL, ()

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadele saat 18:00'da başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetirken yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 11'leri şu şekilde;
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Slimani
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

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