Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçından notlar

Mustafa AKIN / İstanbul, () -

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Spartak Trnava maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Cocu, Medipol Başakşehir maçına, ''Harun, Skrtel, Neustadter, Reyes, Jilson, Eljif, Hasan Ali, Isla, Ayew, Frey, Slimani'' 11'i ile çıktı.

SOLDADO KADRODA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Roberto Soldado'yu maç kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertli ekipte 3'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere 5 maçta kadroya alınmayan Soldado, Medipol Başakşehir maçı ile formasına kavuştu. İspanyol futbolcu, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı.

BENZIA VE MEHMET TOPAL YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertlilerde Hollandalı teknik adam, Spartak Trnava maçında dinlendirdiği Benzia'yı Başakşehir maçında da yedek soyundurdu. Phillip Cocu, karşılaşmada Frey'e görev verirken Benzia yedekler arasında kaldı.

Öte yandan Spartak Trnava maçında yedekler arasında yer alan ve mücadeleye sonradan dahil olan Mehmet Topal da Başakşehir maçında ilk 11'de yer alamadı.

MEHMET TOPAL'A PLAKET

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal'a kariyerindeki 500'üncü kulüp maçına çıktığı için plaket verildi.

Spartak Trnava maçının 88'inci dakikasında oyuna dahil olarak kariyerindeki 500'üncü kulüp maçına çıkan Mehmet Topal'a plaketini Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki takdim etti.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolculara destek oldular. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara desteğini gösterirken sarı-lacivertli futbolcular da alkışlayarak ve üçlü çekerek karşılık verdi.