Fenerbahçe Marega'yı Takımına İstiyor, Porto'nun Bırakmaya Niyeti Yok

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan, Marega’yı şu anki takım olan Porto bırakmak istemiyor. Dönem sonunda futbolcunun şu anlık hangi takım ile anlaşma yapacağı bilinmiyor.

Fenerbahçe Marega'yı Takımına İstiyor, Porto'nun Bırakmaya Niyeti Yok

Bu sezon  üst üste yaptığı transferler ile gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe,  kurmuş olduğu yeni takımdan istediği verim tam olarak  alamıyor.  Fenerbahçe önümüzdeki sezonda transfer etmeyi düşündüğü futbolcular için  yavaş yavaş liste çıkarıyor. Önümüzdeki  sezon transfer etmeyi düşündüğü futbolcuların başında ise Porto'da oynayan  Moussa Marega  bulunuyor.  Sıkıntılı  günler geçiren ve bir türlü maçlarda istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin umudu, önümüzdeki sezonda  transfer edeceği futbolculara kaldı.  Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Malili Porta  Başkanı ve golcü futbolcunun menajerinden bazı açıklamalar geldi.  Başkan,  Nuno Pinto, ‘’ Sözleşme uzatmak için temasa geçtik menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşıyor’’ ifadesini kullanırken.  Menajerden ise diğer takımlar için yeşil ışık yandı. Menajer Aziz Ben Aissa İse, ‘’  Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryo ya da açığız’’  ifadesini kullandı.

Nuno Pinto ise,  29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi  bitmeden uzatmak istediklerini Ve Moussa Marega'nın menajerine Portekiz'e davet ettiklerini dile getirdi. Porto başkanı, ‘’ Sözleşmesini uzatmak için temasa geçtik,  menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz.  Pandemi nedeni ile seyahat sorunu yaşıyor’’  ifadesini kullandı.

Diğer yandan,  menajer Aziz Ben Aissa  ise  diğer takımlara  yeşil ışık yaktı. Aziz Ben Aissa, ‘’ Fransa'da ciddi kısıtlamalar var yurt dışına çıkış erözer izinlerle olabiliyor ve Marega’nın durumu bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz Porto,  ancak her senaryayo da  açığız’’  ifadesini kullandı. 

Menajer Aziz Ben Aissa, 29 yaşındaki oyuncu Moussa Marega  için,  Porto'nun öncelik olduğunu dile getirse de  Porto ile anlaşamazlık  yaşarlarsa eğer  diğer takımlara da yeşil ışık yaktı. 

29 yaşındaki  golcü futbolcu Moussa Marega  bu sezon Porto'da  36 Maçta görev alırken,  oynamış olduğu bu maçlarda  11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin listesinde olan Marega'nın Fenerbahçe'ye katılıp katılmayacağı ise, öncelikle Porto ve Marega'nın menajeri arasında geçecek diyalogtan sonra belli olacak gibi duruyor.

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