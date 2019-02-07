Fenerbahçe Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()-



FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli kafile, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek kamp yapacakları otele doğru hareket ettiler. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Volkan Demirel’e de sevgi gösterisinde bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fenerbahçe takım otobüsünün havalimanına gelişi

- Fenerbahçeli taraftarlar

- Fenerbahçeli futbolcuların karşılanması

- Genel Detay

(FOTOĞRAFLI)