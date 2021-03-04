Fenerbahçe Kadıköy’de Yine Yenildi

Fenerbahçe, son maçında galibiyet kazanamadı. Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında takım 1-1 beraberlik aldı. Taraftarlar, maçı başından sonuna kadar nefeslerini tutarak izledi. Oyunun sonuca doğru iki takım arasında artan mücadelede ise yıldız futbolcu Mesut Özil sakatlık geçirdi ve saha kenarına alındı.

Sarı- lacivertliler Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, sonuç 1-1 olarak açıklandı. Maçın 12. dakikasında Fraport TAV Antalyaspor’un öne geçtiği bilgisi öğrenildi. Ceza sahası içinde topun sahibi olan Tisserand, Gökdeniz ile girdiği mücadelede uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ile buluşan Fredy’nin vuruşunda sonuç 0- 1 olarak açıklandı.

Maçın 41. dakikasında ise Nuri Şahin ortasında kaleci olan Altay, Tisserand ile yükseldiği topta çarpışma yaşadı. Kaleci Altay’ın elinden kaçan top, Tisserand ile uzaklaştırıldı. 44. dakikada Fredy’den hatalı bir pas geldi. Mesut’un vuruşu ile topun kale direğinin yanından dışarı gittiği gözlemlendi.

Maçın 75. dakikasında Sosa’nın sol kanat ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükseliş yapan Samatta’nın kafa vuruşu ile kaleci Boffin topu yakaladı. Maçın son dakikalarında 83. dakikada ise Fenerbahçe, Antalyaspor ile skorlarını eşitlemeyi başardı. Yıldız futbolcu Mesut Özil, maçın 65. dakikasında giriştiği ikili mücadelede sakatlandı ve sağlık ekipleri tarafından bir sedye yardımı ile saha kenarına götürüldü. Özil’in yerine oyuna İrfan Can dahil oldu. 87. dakikada maça dahil olan İrfan Can’ın ortasında ceza sahası içerisinde Thiam top ile buluştu. Kafa vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına geri döndü. İki takım arasındaki önemli karşılaşma 1- 1’lik skor ile sonuçlandı.

Fenerbahçe ile maça çıkan Antalyaspor, aldığı galibiyet ile yenilmezlik serisinde bir adım daha ilerledi. Kırmızı- beyazlıların bu sezonda üst üste 12 maçta galibiyet alması dikkatleri takım üzerine çekti. Başarılı takım Antalyaspor, süreç içerisinde 9 beraberlik ve 3 galibiyet alarak kayıtlara geçti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 23:35