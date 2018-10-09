Fenerbahçe, İstanbulspor ile Perşembe günü hazırlık maçı oynayacak

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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. hafta müsabakasında, 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları çalışıldı. Kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte yandan Fenerbahçe 11 Ekim Perşembe günü, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç saat 13.30'da başlayacak.

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