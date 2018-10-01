Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'a döndü.

Rize'den otobüsle Trabzon Havalimanı'na giden kafile, daha sonra buradan kalkan özel uçakla saat 01.25 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Phillip Cocu özel arabalarıyla havalimanından ayrılırken, oyuncuların da bir kısmı da kendi araçlarıyla havalimanını terk etti. Bu arada 5-6 kişilik bir taraftar grubu da sarı lacivertli kafileyi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç'un havalimanından ayrılması

- Oyuncuların takım otobüsüne binmesi

- Takım otobüsünün hareketi