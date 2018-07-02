Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı ve dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.

AATIF CHAHECHOUHE’NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Fenerbahçe'nin hücum oyuncularından Aatif Chahechouhe’nun 32'nci yaş günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Aatif Chahechouhe’nun bu özel gününü unutmayan teknik heyet ve oyuncular, takım arkadaşları için doğum günü pastası hazırlattı. Bu jest karşısında büyük mutluluk duyan Aatif, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti.

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