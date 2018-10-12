Fenerbahçe - Gran Canaria: 97-72

İSTANBUL () -
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Christos Christodoulou xx, Carmelo Paternico xx, Fernando Rocha xx
FENERBAHÇE: Melli (4), Melih (2), Ennis (5), Kalinic (16), Sloukas (8), Guduric (8), Vesely (19), Sinan (7), Ali Muhammed, Ahmet (4), Datome (12), Lauvergne (12)
GRAN CANARİA: Oliver (7), Hannah (7), Eriksson, Balvin (4), Baez (2), Pasecniks (12), Pauli (7), Rabaseda (3), Evans (13), Strawberry (8), Fischer, Tillie (9)
1. PERİYOT: 22-10
DEVRE: 49-35
3. PERİYOT: 75-58
THY Euroleague ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya ekibi Gran Canaria’yı 97-72 yendi.