Fenerbahçe Gözünü Beşiktaşlı Oyunculara Dikti! Transfer için Harekete Geçtiler

Sarı-lacivertli takımda, Beşiktaşlı futbolculara yönelik ilgi devam ediyor. Sarı-lacivertlileri kulüp Aboubakar'dan sonra Valentin Rosier için harekete geçti. Fenerbahçe'nin Rosier için resmi temaslara başladığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler, siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon'da olan Fransız futbolcu için ilk görüşmeyi yaptı.

Süper Lig'de sezona büyük umutlar ile başlayan ancak kapanışı hayal kırıklığı ile yağa fenerbahçe bu sezonu 3.sırada tamamladı. Fenerbahçe transfer çalışmalarına erkenden başladı. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı takımın bu sezon şampiyon olmasında büyük bir artısı olan yıldız futbolcu Valentin Rosier için harekete geçti. Fenerbahçe golcü futbolcu gelecek sezon takımın da görmek istiyor, Rosier için harekete geçen Fenerbahçe gelecek sezonu şampiyon olmak için takımın tekrardan yapılandırma yapması bekleniyor. Uzun süredir şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan sarı-lacivertli takımın taraftarları üst üste gelen başarısızlıklardan dolayı oldukça mutsuz. Takım, gelecek sezon için harekete geçerken, başarılı oyuncuları takımına alma peşinde.

Sporting'den 5 Milyon Euro Talebii

Öğrenilen bilgilere göre , sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcu Valentin Rosier için kulübü Sporting ile resmi temasa geçti. Fenerbahçe'nin Rosier için resmi temaslara başladığı sarı-lacivertliler, siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon'da olan Fransız futbolcu için ilk görüşmeyi yaptı. Sarı larcivertli klübün yetkilileri genç futbolcuyu gelecek sezonda takımlarında görmek istiyor.

Sarı-lacivertli yetkililer, Sporting'e başarılı sağ beki bonservisiyle kendi takımlarımı transfer etmek istediklerini iletti. Haberde, Sporting'in Valentin Rosier için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Bu sezonun şampiyon takımı Beşiktaş'ta kiralık geçiren 24 yaşındaki genç futbolcuyu Valentin Rosier, ligde çıkmış olduğu 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı ve şampiyonlukta pay sahibi oldu. Rosier kupada ise iki gol attı adından söz ettirdi.