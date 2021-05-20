Fenerbahçe Gözünü Beşiktaşlı Oyunculara Dikti! Transfer için Harekete Geçtiler

Uzun süredir, şampiyonluk hasreti ile tutuşan sarı- larcivertli takım bu sezonun şampiyonu Beşiktaşlı oyuncuları takımına transfer etmek için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Gözünü Beşiktaşlı Oyunculara Dikti! Transfer için Harekete Geçtiler

Sarı-lacivertli takımda, Beşiktaşlı futbolculara yönelik ilgi  devam ediyor. Sarı-lacivertlileri kulüp Aboubakar'dan sonra Valentin Rosier için  harekete geçti.  Fenerbahçe'nin  Rosier için resmi temaslara başladığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler, siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon'da olan Fransız futbolcu için ilk görüşmeyi yaptı.

Süper Lig'de sezona büyük umutlar ile başlayan ancak kapanışı  hayal kırıklığı ile yağa fenerbahçe  bu sezonu 3.sırada  tamamladı.  Fenerbahçe transfer çalışmalarına erkenden  başladı. Sarı-lacivertliler,  siyah-beyazlı takımın bu sezon şampiyon olmasında büyük bir artısı olan yıldız futbolcu  Valentin Rosier için harekete geçti.  Fenerbahçe golcü futbolcu gelecek sezon takımın da görmek istiyor,  Rosier için harekete geçen Fenerbahçe  gelecek sezonu şampiyon olmak için  takımın tekrardan yapılandırma yapması bekleniyor.  Uzun süredir şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan sarı-lacivertli takımın  taraftarları üst üste gelen başarısızlıklardan dolayı oldukça mutsuz.  Takım,  gelecek sezon için harekete geçerken, başarılı  oyuncuları takımına alma peşinde.

Sporting'den 5 Milyon Euro Talebii

Öğrenilen bilgilere göre , sarı-lacivertli kulüp,  Fransız futbolcu Valentin Rosier için kulübü Sporting ile resmi temasa geçti. Fenerbahçe'nin  Rosier için resmi temaslara başladığı sarı-lacivertliler, siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon'da olan Fransız futbolcu için ilk görüşmeyi yaptı. Sarı larcivertli klübün yetkilileri genç futbolcuyu gelecek sezonda takımlarında görmek istiyor.

Sarı-lacivertli yetkililer, Sporting'e başarılı sağ beki bonservisiyle  kendi takımlarımı transfer etmek istediklerini iletti. Haberde, Sporting'in Valentin  Rosier için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Bu sezonun  şampiyon takımı Beşiktaş'ta kiralık geçiren 24 yaşındaki genç futbolcuyu Valentin Rosier, ligde çıkmış olduğu 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı ve şampiyonlukta pay sahibi oldu. Rosier kupada ise iki gol attı adından söz ettirdi.

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