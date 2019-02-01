Fenerbahçe - Göztepe maçından notlar

Tolgay ve Serdar'a büyük ilgi

Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı. Ülker Stadyumu'nda 20.30'da başlayan zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetti. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan üstlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek son veren Fenerbahçe, Göztepe'yi de evinde devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan sarı lacivertli taraftarlar, stadın neredeyse tamamını doldurdu.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK İSMAİL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 19'uncu haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan farklı olarak sarı kart cezalısı olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı'na şans verdi. Sarı lacivertliler Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Dirar, Benzia, Ayew ve Soldado ilk 11'i ile sahaya çıkarken, rakip takım Göztepe ise Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Serdar, Castro, Halil, Jerome ilk 11'i ile karşılaşmaya başladı.

TOLGAY VE SERDAR'A BÜYÜK İLGİ

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferler Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'e de kadroda yer verdi. İki oyuncuya ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi iki oyuncu da tezahüratlar üzerine tribünlere giderek taraftarları selamladı. Galatasaray'dan transfer edilen Serdar'ın Fenerbahçe armasını öptüğü görüldü.

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