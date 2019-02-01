Fenerbahçe - Göztepe: 2-0

Kaan ÜLKER / İSTANBUL ()

STAT: Ülker

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Neustadter, Sadık (Dk. 70 Jailson), İsmail, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Dirar, Benzia (Dk. 64 Tolgay), Ayew (Dk. 64 Moses), Soldado

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan (Dk. 54 Deniz), Borges, Serdar (Dk. 89 Gouffran), Castro, Halil (Dk. 46 Yasin), Jerome

GOLLER: Dk. 7 Ayew, Dk. 73 Moses (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 50 Jerome (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Halil, Castro, Yasin (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 5'inci lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.

7'nci dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Isla, pasını Soldado'ya çıkardı. Yıldız oyuncunun gelişine vuruşuna altıpas önünde Ayew'in dokunmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

10'uncu dakikada İsmail'in sol kanattan ortasına Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

14'üncü dakikada orta alanda Ayew'in havadan pasında topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği sert şut üst direğe çarparak auta çıktı.

38'inci dakikada ceza sahası dışı sol taraftan Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta uzak kale direğine giden topu Volkan çıkardı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

50'nci dakikada Jerome, Sadık'a arkadan yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Moses pasını Jailson'a verdi. Topu süren Jailson, pasını tekrar Moses'e aktardı. Moses'ın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

TOLGAY ARSLAN İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transferi Tolgay Arslan, Göztepe karşısında sarı lacivertli forma ile ilk maçına çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın 64'üncü dakikasında Benzia'nın yerine Tolgay'ı sahaya sürdü. Tolgay Arslan oyuna girdiği sırada taraftarlar da büyük destek vererek oyuncuyu alkışladı.

SADIK SAKATLANDI

Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Sadık Çiftpınar, 50'nci dakikada Jerome'un müdahalesi ile yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam eden 26 yaşındaki oyuncu, 68'inci dakikada kendini yere bıraktı. Teknik direktör Ersun Yanal, 70'inci dakikada Sadık'ın yerine oyuna Jailson'u dahil etti.

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