Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Sonrası, Erol Bulut'tan İsyan!

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında bugün kıyasıya dolu bir rekabet yaşanıldı. Maç sonrasında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, maça ilişkin yorumlarını anlattı. Bulut yapmış olduğu yorumda maça dair olan itirazlarında dile getirmeyi ihmal etmedi. Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçı, Fenerbahçe'nin rakipleri karşısında puan elde edebilmesi adına büyük bir avantaj olsa da Fenerbahçe bu avantajı yeterince değerlendiremedi.

14 Mart pazar günü oynanan Gençlerbirliği -Fenerbahçe maçı sonrası, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut mağlup oldukları maçı yorumladı. Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçı Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olması ile sonlandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, karşı takımın atmış olduğu 2 golün ofsayt olduğunu dile getirerek,’’ Biz olunca çizgiler farklı çekiliyor büyük bir yara aldık ama son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında Bulut, ‘’ Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak kendi evimize de maalesef rekor kırıyoruz mağlup gelerek. Oyuna baskılı başlayıp gol de attı rakip, ilk yarı hiç gelemedi kendi kalemize gol attık ve 1- 1 oldu. 3- 5- 2'ye döndük ama değerlendiremedik’’ ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe bugün Gençlerbirliği karşısında mağlup olurken teknik direktör Erol Bulut Gençlerbirliği'nin atmış oldu 2. golünün ofsayt olduğunu iddia etti. Açıklamasında ise, bence %100 ofsayt olan pozisyondan gol yedik ifadelerini kullanırken aynı zamanda Fenerbahçe'yi olunca çizgilerin farklı çekildiğini gollerin teker değerlendirme altına alınırsa pozisyonun ofsayt olduğunu dile getirdi. Ancak bütün bu olanlara rağmen teknik direktör Erol Bulut mücadelenin devam edeceğini pes etmeyeceklerini saha dışından da mücadeleye devam edileceğini dile getirdi.

Teknik direktör aynı zamanda Beşiktaş derbisi hakkında da görüşlerini dile getirdi. Erol Bulut açıklamasında, ikinci yarıda değişikliğe gitmek zorunda olduklarını ilk yarıda forvet olarak de Thİam'dan verim alamadıklarını ve ikinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradıklarını, pozisyonu bulsalar da değerlendiremediklerini dile getirdi. Erol Bulut, ‘’ Önümüzde 10 maç var rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz’’ ifadelerinde açıklamasının sonunda ekledi.