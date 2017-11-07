Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi düdük astı...

U-17'deki Fenerbahçe - Galatasaray maçında Fenerbahçe'li futbolcunun rakibine attığı 'uçan tekme'yi sarı kart ile cezalandırarak büyük bir skandala imza atan hakem Onur Mert henüz kariyerinin başında olmasına rağmen düdük astı.

Maç içerisindeki skandal hatalarının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları da olay olan Onur Mert'in MHK tarafından hakemliği elinden alındı.Sosyal medyadaki hesabında koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belli eden hakem Onur Mert daha sonrada hakemler için attığı twit olay olunca MHK hakemliğini bitirdi.

Avrupa'da da büyük yankı uyandıran bu haberlerde The Sun gazetesi “Fenerbahçeli genç oyuncunun Galatasaraylı rakibine yaptığı korkunç müdahale sadece sarı kartla cezalandırıldı” diyerek hakemi eleştirmişti.