Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - 2 

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 67 Moses), Dirar, Mehmet Ekici (Dk. 84 Valbuena), Ayew (Dk. 80 Eljif), Soldado

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina, Robin, Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic (Dk. 67 Ahmed), Guilherme, Adem Büyük (Dk. 46 Bifouma), Ömer (Dk. 78 Pereira)

GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 31 Mehmet Ekici, Dk. 86 Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Dk. 28 Mina, Dk. 45+3 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Adem Büyük, Guilherme, Erkan, Robin (Evkur Yeni Malatyaspor) - Soldado, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Hasan Ali, Sadık (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci ve 31'inci dakikalarda Mehmet Ekici ile 86'ncı dakikada Mehmet Topal kaydetti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28'inci dakikada Mina ve 45+3'üncü dakikada Donald kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

2'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew ortaladı. Arka direkteki Isla'nın indirdiği topta Mehmet Ekici'nin ceza sahasının dışından attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sol kanattan kazanılan Aleksic'in ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'ın solundan ağlara gitti: 1-1.

31'inci dakikada Fenerbahçe tekrardan öne geçti. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda meşin yuvarlar ağlara gitti: 2-1.

34'üncü dakikada Soldado mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici'nin uzun pası Malatyaspor savunmasından sekince Soldado kaleciyle karşı karşıya kaldı. İspanyol oyuncunun vuruşunda Farnolle topu kornere çeldi.

42'nci dakikada kısa paslarla sağ kanattan gelen Fenerbahçe'de Isla'nın ortasına Soldado ön direkte kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

45+3'üncü dakikada skora tekrardan denge geldi. Savunmadan atılan uzun topta ceza sahası içerisinde Mina kafayla indirdi. Kaleci Volkan'dan önce araya giren Donald'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Dirar'ın şutunda savunmadan seken top Benzia'nın önüne düştü. Benzia'nın sol ayağına aldıktan sonra yaptığı plase vuruşta top kaleci Farnolle'de kaldı.

61'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Isla'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Dirar, Erkan Kaş'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Palabıyık, kararını değiştirmedi.

64'üncü dakikada topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

66'ncı dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Erkan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Bifouma'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

70'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Mehmet Ekici ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

86'ncı Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Valbuena ortaladı. Sadık'ın kafa vuruşunda kaleci Farnolle'den döne topta Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

HASAN ALİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan Hasan Ali Kaldırım, karşılaşmanın 51'inci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu gelecek hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

MOSES FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadele yedek kulübesinde başlayan Nijeryalı kanat oyuncusu 67'nci dakikada Benzia'nın yerine oyuna dahil oldu. Moses, oyuna girerken tribünlerden büyük destek gördü. Moses, mücadele içerisinde yaptığı dripling ve attığı çalımlarla da teknik ve taraftarın beğenisini kazandı.

(FOTOĞRAFLI)