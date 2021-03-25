Fenerbahçe Erol Bulut ile Yollarını Ayırdı! Emre Belözoğlu Başa Geçti

Sarı- lacivertlilerin Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığı haberi dikkat çekti. Teknik Direktör Erol Bulut’un görevine son verilmesi ardından Fenerbahçe takımının başına Emre Belözoğlu geçti. Kalan maçlarda takım başında olacağı açıklanan Emre Belözoğlu hakkında açıklama paylaşıldı.

Fenerbahçe’nin son dönemde Süper Lig’de şampiyonluk umutları azalmıştı. Fenerbahçe tarafından paylaşılan mesajda ise Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığı ve kalan maçlarda takım başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun görevde bulunacağı ifade edildi.

Teknik Direktör Erol Bulut, sezon başında göreve getirilmişti. 31 hafta sonucunda 18 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile 59 puan toplanmıştı. Fenerbahçe kulübünün ligde üçüncü sırada yer aldığı açıklanırken Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde bulunuyordu. Galatasaray’ın ise 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde iken Türkiye Kupası’na Başakşehir’e Çeyrek Final’de yenilerek mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe takımı, spor gündemine damgasını vuran Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile ilgili bir açıklama yaptı ve yaşanan olayları kamuoyu bilgisine sundu.

Sarı- lacivertliler tarafından yapılmış olan açıklamada, 2020- 2021 sezonu itibarı ile takımın Teknik Direktörü olan Sayın Erol Bulut ile yolların ayrıldığı ve karşılıklı anlaşma gerçekleştiği yazıldı.

Sayın Erol Bulut’a Fenerbahçe çatısı altında bugüne kadar verdiği bütün hizmetler için teşekkür ediyor ve kariyerinin kalan zamanı için kendisine başarılar diliyoruz açıklamalarında bulunuldu.

İçinde bulunulan sezonun geri kalan haftalarında ise Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sprotif Direktör Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe takımının teknik sorumlusu olarak görev yapacağı açıklandı ve futbol sevenlere duyuru gerçekleşti.

Sarı- lacivertlilerin konu hakkında yapmış olduğu açıklamada Fenerbahçe’nin başında Emre Belözoğlu bulunacağı belirtilmiş ve kalan mücadelelerin Sayın Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşeceği haberinin duyurusu yapılmış oldu.