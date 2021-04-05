Fenerbahçe Emre Belözoğlu’nun Tercihi Karşısında Şaşırdı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Erol Bulut ile yollarını ayırmış ve bu gelişme ardından Emre Belözoğlu ile anlaşma yapmıştı. Sezona sportif direktör olarak giriş yapan başarılı isim takım başına getirilmiş ve kariyer hayatında da bir ilki yaşamıştı. İlk kez teknik direktör sıfatı ile sahalara çıkacak olan Emre Belözoğlu, 32. haftada oynanacak olan Denizlispor karşılaşması ile ilk maçına çıkacak. A Spor Fenerbahçe muhabiri olan Ahmet Selim Kul ise Denizlispor maçında Emre Belözoğlu’nun sahaya çıkaracağı ilk 11 ile ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Fenerbahçe, bu sezonda taraftarları tarafından çok sayıda eleştiri alarak dikkatleri üzere çekmişti. Sezona birlikte başlanılan Erol Bulut ile yolların ayrılması kararı sonrasında Emre Belözğlu ile anlaşan takım, yoluna artık daha farklı bir şekilde devam ediyor. Sezon sonuna gelene kadar Belözoğlu’na emanet olan Fenerbahçe, Denizlispor karşılaşmasında yeni teknik direktörleri ile ilk maçına çıkmış olacak.

32. haftada yapılacak olan mücadelede Belözoğlu, teknik direktör olarak ilk maçına çıkacak. Bunun yanı sıra 32. Haftada gerçekleşecek olan mücadelede gerçekleşecek olan karşılaşma, bir “tamam mı devam mı” maçı olarak değerlendirme altına alınacak. Diğer taraftan ligin son sıralarında yer alan Denizlispor ise Fenerbahçe maçında galibiyet alarak çıkışa geçmeye çalışıyor. Sarı- lacivertliler ise Denizlispor engelini aşmak ve sonrasında var olan kötü gidişi bitirmek istemekte.

Galatasaray sonrasında Beşiktaş’ın da yenilgi alması kampta bulunan Emre Belözoğlu’nun ve futbolcuların Denizlispor maçına dikkatlerinin artmasını sağladı. 2 gün önce takımın içinde bulunduğu ruh halinin düşünüldüğü zaman çok faklı bir noktaya ulaşıldığı yorumu yapıldı ve camianın iyi bir başlangıç yapmak istediği belirtildi. Denizlispor’ın hafta boyunca ligin son sıralarında bulunmasına rağmen bu maçın bir final maçı olduğu özellikle ifade edildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nın ise 3 puandan daha fazlasını katacağı düşünülüyor.