Fenerbahçe - Dynamo Kursk: 71-75 

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Jasmina Juras, Silvia Marziali, Jelena Smiljanic

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Hartley 24, Zandalasini 11, Stokes 8, Vaughn 10, Ayşe Cora, Plum 11, Tuğçe Canıtez, Sottana 7, Esra Ural Topuz

DİNAMO KURSK: Cruz 5, Prince 17, Stewart 33, Vidmer 2, Hollingsworth 8, Howard 4, Petrovic 1, Xargay 5

1'İNCİ PERİYOT: 18-15

DEVRE: 28-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-49

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague B Grubu 11'inci hafta maçında Dynamo Kursk'u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip, Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelele rakibine 71-75 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 4'üncü mağlubiyetini alırken, Rus ekibi ise 11'inci maçından da mağlubiyet almadan ayrıldı Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 33 sayı ile Dinamo Kursk'tan Stewart oldu.

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